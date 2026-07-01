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15:36, 1 июля 2026Экономика

Россиянам разъяснили один момент в оспаривании сделок по «схеме Долиной»

ВС: Заблуждение продавца квартиры о мотивах сделки не поможет признать ее недействительной
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заблуждение продавца квартиры о мотивах сделки не является основанием для признания ее недействительной. Такой подход к оспариванию сомнительных сделок был сформулирован Верховным судом РФ.

«Сделка купли-продажи квартиры, совершенная потерпевшим (продавцом) под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего при условии, что другой участник сделки (покупатель) знал или должен был знать об обмане», — говорится в материале.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в настоящее время в Госдуме готовят законопроект, согласно которому в случае признания сделки недействительной возврат жилья продавцу будет происходить только после того, как он полностью возместил покупателю заплаченную сумму.

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