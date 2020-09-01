Ошибка принесла женщине богатство

Жительница американского города Джермантаун, штат Мэриленд, по ошибке поставила деньги на один забег в виртуальных скачках и увеличила свой приз. Об этом сообщает UPI.

41-летняя американка рассказала, что решила сыграть в азартную игру, и ей улыбнулась удача. «Мне немного повезло, я выиграла пару сотен долларов. Тогда я решила, что должна испытать удачу с счастливыми числами моего отца на крайне рискованной ставке», — сказала она.

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Женщина хотела воспользоваться счастливыми числами на серии из пяти забегов, но ошиблась при покупке билета и поставила все пять долларов (370 рублей) на один забег.

Кроме того, она сделала еще одну ставку в пять долларов, из которых один доллар (74 рубля) пришелся на выигрышный забег.

Ставка в один доллар принесла американке выигрыш в 17,2 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей), а ставка в пять долларов — 86 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей). Общий приз составил 103,2 тысячи долларов (7,6 миллиона рублей).

Победительница сказала, что большую часть денег потратит на себя и своих детей, но часть выигрыша она пожертвует молодежным программам ее церкви.

Ранее сообщалось, что жительница штата Новый Южный Уэльс, Австралия, сорвала в лотерею миллионный джекпот благодаря спонтанному решению. Она впервые за шесть лет отступила от привычной комбинации чисел.