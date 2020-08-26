Женщина отступила от многолетнего правила и стала мультимиллионершей

Жительница американского штата Новый Южный Уэльс, Австралия, сорвала в лотерею миллионный джекпот благодаря спонтанному решению. Об этом сообщается на сайте The Lott.

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Австралийка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что шесть лет использовала в лотерее одинаковую комбинацию чисел. Однако в субботу, 22 августа, она неожиданно решила отступить от многолетнего правила и сыграть другой последовательностью чисел.

В результате любительница азартных игр получила главный приз и стала мультимиллионершей. Сумма ее выигрыша составила 2,5 миллиона австралийских долларов (135,5 миллиона рублей). Победительница планирует потратить часть денежного приза на покупку большого дома и машины, а на остальную сумму помочь своим детям.

Ранее сообщалось о жителе американского округа Алпина, штат Мичиган, который не нашел в магазине нужный товар, купил аналог и стал долларовым миллионером. Приобретенный им лотерейный билет оказался выигрышным и и принес мужчине миллион долларов (75,3 миллиона рублей).