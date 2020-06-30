Любовь к хот-догам принесла мужчине неожиданное богатство

Любовь к хот-догам принесла жителю американского города Роки Маунт, штат Вирджиния, крупный выигрыш в лотерее. Об этом сообщает портал UPI.

7 июня Жирард Форри (Girard Forry) заехал в продуктовый магазин за хот-догами и заодно купил лотерейный билет розыгрыша Cash 5. На следующий день он проверил результаты игры и обнаружил, что поездка за хот-догами подарила ему неожиданное богатство. Он выиграл 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей).

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«Я не азартный человек, — подчеркнул Форри. — Однако я был приятно удивлен». Его жена отреагировала на новость о победе более эмоционально. «Она очень обрадовалась», — пояснил он.

Удачливый американец и его жена пока не решили, на что потратить денежный приз.

Ранее сообщалось, что жительница города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Линда Барнс (Linda Barnes) решила устроить внучке семейный ужин с тако и обогатилась. Она сыграла в лотерею во время покупки ингредиентов для блюда и выиграла 150 тысяч долларов (10,5 миллиона рублей).

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