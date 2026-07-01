Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:33, 1 июля 2026Забота о себе

Врач развеял распространенный миф о кофе

Диетолог Бурлаков: Кофе не препятствует усвоению витаминов группы B
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Александр Бурлаков заявил, что употребление кофе не приводит к дефициту витаминов. Этот распространенный миф он развеял в своем Telegram-канале.

По словам Бурлакова, существует мнение, будто кофе препятствует усвоению всех витаминов группы B. Результаты одного исследования действительно показали, что у людей, которые пьют более четырех чашек этого напитка в день, уровень витамина B9 в крови был ниже на 11,7 процента, B6 — на 14,1 процента, а B2 — на 5,5 процента, написал доктор.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

«Но даже эти цифры стоит интерпретировать с осторожностью, так как это наблюдательные данные, а значит, нельзя исключать, что пьющие много кофе имеют, скажем, чуть более скудный рацион», — пояснил он. Когда в другом исследовании учли качество питания участников, то негативное влияние кофе на здоровье больше не обнаруживали, добавил врач.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. Кефир, по ее словам, положительно влияет на здоровье кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

    Раскрыты детали роскошной свадьбы Тейлор Свифт на 1000 человек

    Рютте и Мерц заверили в приверженности США поддержке Украины

    Популярную добавку связали с уменьшением хронической боли

    Оценены последствия снижения стандартов топлива до «Евро-2» в России

    В Москве решили необычным способом бороться с выгулом собак

    Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

    В Банке России не заметили роста производительности труда

    Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

    В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok