Трамп назвал главного генерала США идиотом

Бывший президент США Дональд Трамп грубо осудил председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли. Об этом пишет Express.

По данным издания, экс-президент назвал главного генерала США «чертовым идиотом» из-за вывода войск из Афганистана. Трамп вспомнил, как Милли пытался доказать ему, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю военную технику в стране, чем вывозить ее.

«У вас есть самолет за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолет за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?» — высказался Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты. Он утверждает, что у России и Китая уже есть образцы американских вертолетов, которые скоро усовершенствуют. «Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику», — пояснил он.

15 августа «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года.