Трамп заявил об интересе России к брошенной в Афганистане технике США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на митинге своих сторонников в Айове.

Трамп утверждает, что у России и Китая уже есть образцы американских вертолетов, которые скоро усовершенствуют. «Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику», — пояснил он.

По словам экс-лидера, американские войска при выходе из Афганистана «сломали несколько старых вертолетов», которые теперь принадлежат «врагам США» — России и Китаю.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Трампа в необходимости вывода войск из Афганистана, так как предыдущая администрация США договорилась с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) . По словам президента, в момент переговоров у талибов были сильнейшие позиции с 2001 года. По мнению Байдена, единственной альтернативой выводу американских войск была война.