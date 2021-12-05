В Индии военные по ошибке расстреляли мирных жителей

NDTV: военные устроили засаду у села Отинг и по ошибке открыли огонь по местным жителям

В ходе военной операции в индийском штате Нагаленд погибли по меньшей мере 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности из-за того, что жителей деревни Отинг по ошибке приняли за повстанцев. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что военные, узнав о возможном передвижении боевиков в районе Мон, который граничит с Мьянмой, устроили засаду у села Отинг. Однако за повстанцев по ошибке были приняты жители деревни — в итоге по мирным индийцам, которые возвращались в деревню на автомобиле, был открыт огонь.

Согласно источникам в полиции, другие жители деревни встали на защиту односельчан и напали на военных. Отмечается, что силовики начали стрелять в толпу в целях «самообороны», ранив таким образом по меньшей мере еще семь человек.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования семьям погибших и призвал провести тщательное расследование происшествия.

Ранее в декабре в США в городе Атланта (штат Джорджия) неизвестный в автомобиле открыл стрельбу по людям, по меньшей мере четыре человека погибли. Правоохранители застрелили подозреваемого, один из сотрудников убит.

