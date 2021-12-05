Глава Мюнхенской конференции признал запоздалой остановку «Северного потока-2»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью газете Handelsblatt признал, что останавливать газопровод «Северный поток-2» уже поздно.

Так Ишингер ответил на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина. При этом он подчеркнул, что если после выхода из атомной энергетики до 2030 года Германия намеревается отказаться от угля, то ее потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится.

При этом Ишингер констатировал, что «Северный поток-2» остается проблемой не только в отношениях Германии с Украиной и в Европарламенте, но и с США. Говоря об угрозе новых санкций со стороны США против проекта газопровода, он отметил, что в «Конгрессе до сегодняшнего дня не понимают, почему мы не становимся более независимыми в вопросе поставок российского газа и — с точки зрения США — оказываем денежную помощь России».

Вместе с тем Ишингер подчеркнул, что Берлин не должен зависеть от внутренней политики США, но должен обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились».

Ранее немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) заявил, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии, при этом Россия заложила мину под стабильность и безопасность Европы. По его мнению, трубопровод никогда не был «неполитическим проектом».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.