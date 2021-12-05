Дагестанский водитель прокатил сотрудника ДПС на капоте и попал на видео

Водитель автомобиля «Жигули» в Дагестане прокатил на капоте сотрудника ДПС и сбежал

Водитель автомобиля «Жигули» в Дагестане прокатил на капоте сотрудника ДПС, сбежал с места происшествия, но попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент случился в Дербенте. Полицейский решил остановить тонированную машину, но водитель проигнорировал его требование. Сотрудник ДПС попытался преградить дорогу и бросился на капот машины, которая не сбавила скорость. Через несколько метров мужчина упал.

Дагестанский полицейский, находясь на капоте, успел записать водителя на видео. Сейчас его личность устанавливают, ему грозит обвинение в насилии в отношении представителя власти.

Ранее в Киргизии таксист прокатил инспектора Управления патрульной службы милиции (УПСМ) на капоте машины. Позднее в УПСМ сообщили, что водитель машины отказался подчиняться требованиям инспектора. Нарушителя доставили в местное УВД для разбирательства.