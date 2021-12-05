Названо условие для подорожания картофеля выше уровня апельсинов

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов оценил появившиеся ранее утверждения о том, что картофель что вскоре может подорожать до уровня апельсинов. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм».

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По его словам, подобные заявления не обоснованы. Единственный вариант, при котором возможно такое развитие событий — если Россия почти полностью перейдет на импорт корнеплода. Однако сейчас в среднем 95 процентов всего объема поставляемого на прилавки картофеля — российского производства.

При этом, отметил экономист, учитывая низкую себестоимость картофеля, при высоких темпах роста цен производители будут заинтересованы в увеличении его производства. «И даже усилия спекулянтов с учетом инфляции, не увенчаются успехом», — резюмировал Рамазанов.

27 ноября исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая сообщила, что в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что привело к росту цены на него. Эксперт отметила, что этот год значительно уступает прошлому по урожайности. «Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — пояснила она.

Строгая добавила, что есть еще фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии коронавирусной инфекции. Все это приведет к повышению цен на овощи практически по всем позициям, отметила она.