Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось

Количество пострадавших в результате взрыва на «Листвяжной» увеличилось до 106 человек

Число пострадавших в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации собеседника агентства, среди пострадавших 60 горнорабочих и 46 горноспасателей. В течение суток были госпитализированы 7 человек, поднимавших тела из шахты. Им поставили диагноз «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

На данный момент госпитализированы 2 рабочих и 8 спасателей, еще 14 шахтеров и 8 спасателей лечатся амбулаторно. Выписаны 44 горнорабочих и 30 горноспасателей.

Ранее горный инженер Александр Балахнин назвал причину аварии. Эксперт отметил, что подобные ЧП случаются из-за нарушения техники безопасности и безалаберности со стороны работников. Однако истинной причиной является экономическая подоплека.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. После ЧП президент Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску.