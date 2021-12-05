Стало известно о споре Лаврова и Блинкена во время встречи

Bloomberg: Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили во время встречи в Стокгольме

Во время встречи на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся спор. Об этом стало известно Bloomberg.

Дискуссия произошла в ходе обсуждения ответных мер западных стран в случае «российской агрессии» на Украине. Лавров заявил, что события, которые произошли там в 2014 году, были государственным переворотом, а также обвинил НАТО и Евросоюз в подавлении инакомыслия и угрозам России.

В ответ на это Блинкен назвал назвал НАТО «защитным альянсом». По его словам, во время протестов на Майдане силы, лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, якобы «открыли огонь по мирным протестующим и убили более ста человек».

Лавров и Блинкен провели встречу 2 декабря. В рамках переговоров они обсудили ситуацию с работой посольств России и США, а также нормализацию кризиса на юго-востоке Украины и процесс по возобновлению иранской ядерной сделки.