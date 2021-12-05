Москвичам предсказали «теплый сэндвич» зимой

Синоптик Тишковец: зимой в Москве будут теплые декабрь с февралем и морозный январь

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что зимой москвичей ждут относительные теплые декабрь с февралем, но также и морозный январь. Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик дал долгосрочный сценарий развития зимы в столице России, описав его фразеологизмом «теплый сэндвич».

«Это значит, что декабрь (положительное отклонение от нормы плюс один-два градуса ), и особенно февраль (аномалия тепла плюс три градуса над нормой) будут относительно теплыми, но вот январь — середина "сэндвича" — может оказаться для жителей средней полосы России морозным (отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет минус один-три градусов)», — объяснил эксперт.

Также, по мнению Тишковца, начало арктического вторжения произойдет в канун Нового года.

Ранее в декабре руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал москвичам сроки наступления в столице «серьезной зимы». Так, ночью и днем в ближайшее время в столице столбики термометров опустятся ниже нуля. При этом синоптик отметил, что вторник, 7 декабря, станет исключением,