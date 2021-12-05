Москвичам назвали сроки наступления в столице «серьезной зимы»

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал москвичам сроки наступления в столице «серьезной зимы». Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшее время в Москве столбики термометров опустятся ниже нуля. При этом он отметил, что вторник, 7 декабря, станет исключением, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Синоптик рассказал, что в столице будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы начнется похолодание. С 10 декабря ночные температуры уже будут минус 10–15 градусов, а днем — 7–10 градусов мороза. «Это уже такая серьезная зима», — подчеркнул Вильфанд.

Помимо этого, Вильфанд добавил, что снежный покров в Москве сохранится до весны. Он также отметил, что в некоторых районах столицы высота сугробов cоставляет от пяти до десяти сантиметров.

Ранее синоптик предупредил жителей страны об аномально суровой погоде в ряде регионов. По его словам, в Северо-Западном федеральном округе наступит очень холодная погода. Он объяснил, что там будут очень заметные аномалии — на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. Так, в Мурманской области и Карелии будет минус 17–22 градуса, а в Вологодской области — до минус 29 градусов. В Ленинградской области столбики термометров опустятся до минус 14–19 градусов.

