Россиян предупредили об аномально «суровой погоде» в ряде регионов

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей страны об аномально суровой погоде в ряде регионов. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе наступит очень холодная погода. Он объяснил, что там будут очень заметные аномалии — на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. Так, в Мурманской области и Карелии будет минус 17–22 градуса, а в Вологодской области — до минус 29 градусов. В Ленинградской области столбики термометров опустятся до минус 14–19 градусов.

В Ярославской и Ивановской областях температура составит 15–20 градусов мороза в ночное время, рассказал Вильфанд. Синоптик отметил, что Кировскую область и Пермский край также ожидают морозы. Температура упадет до 25–28 градусов мороза, что на 10–13 градусов ниже нормы. Холода придут и в регионы УФО, там температура понизится сразу на 15 градусов и будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что в Новый год в Москве снежный покров может достичь 17 сантиметров. «На Новый год в Москве будет потепление, но не до положительных значений. Я думаю, будет где-то в пределах минус 5–10 градусов. Это предположительно и основано лишь на многочисленных метеорологических наблюдениях», — заявил Терешонок. По его словам, вероятность снегопада в новогоднюю ночь составляет 25 процентов.

