Посол США раскрыл способ избежать «трагического насилия» на Украине

Посол США в России Джон Салливан раскрыл способ избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине». Об этом он заявил в беседе с РБК.

Салливан напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о необычном усилении российских военных на границе с Украиной. По его словам, в Вашингтоне считают, что внутри Украины есть дестабилизирующие силы. На этом фоне в США надеются, что насилия на украинской территории можно будет избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие форматы и структуры, такие как «нормандский формат» и Трехсторонняя контактная группа, заявил американский дипломат.

Помимо этого, Салливан отметил, что 2 декабря Блинкен встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы продолжить взаимодействие по этому вопросу. Он также добавил, что президент США Джо Байден поручил ему строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия.

Ранее Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что, по данным американских разведывательных служб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года. По словам собеседника американского издания, Москва намерена разместить на украинской границе 175 тысяч военнослужащих, при этом половина из них уже находятся на соответствующих позициях.

