В США назвали сроки «наступления» России на Украину

AP: по данным разведки США, Россия может начать наступление на Украину в начале 2022 года

Разведывательные службы США полагают, что Россия планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

По словам собеседника американского издания, Москва намерена разместить на украинской границе 175 тысяч военнослужащих, при этом половина из них уже находятся на соответствующих позициях. Также он заявил, что Россия собирается отправить в приграничные районы примерно 100 «батальонных тактических групп» вместе с бронетехникой, артиллерией и необходимым оборудованием.

Газета The Washington Post тоже сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников и документы разведки, что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту наступления по нескольким фронтам. Как уточнил официальный представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». Также якобы планируется использовать бронетехнику и артиллерию.

В Пентагоне подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена очень серьезно относится к сигналам Кремля о намерении вторгнуться на Украину и не считает их блефом. Высокопоставленный представитель министерства отметил, что Россия разместила около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

План «нападения»

Немецкое издание Bild на основе опубликованной The Washington Post карты и источников в НАТО и службах безопасности раскрыло детали предполагаемого нападения России на Украину, которое, по данным газеты, может произойти в конце января — начале февраля. На первом этапе планируется зайти с юга Украины, чтобы, как уточняют информированные источники, обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря.

Параллельно с этим Москва намерена перевести российские танковые части в Луганскую и Харьковскую области и продвинуться к крупным городам — Днепру и Полтаве на северо-востоке страны. Уточняется, что прежде всего в городах будут отключать электричество, газ и перекрывать поставки продуктов питания.

По информации стратегов НАТО, на третьем этапе российские войска будут наступать на Киев с севера. Они продвинутся к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных регионов Украины. На этом этапе ожидается капитуляция Киева, отмечают источники.

Информационная кампания

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил, что Москва фиксирует информационную кампанию, исходящую от Запада, цель которой — представить ее как угрозу процессу урегулирования на Украине.

По словам пресс-секретаря президента, идет целенаправленная информационная кампания, для чего используются информагентства и некоторые американские газеты. Нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, добавил Песков.

Он рассказал, что «Киев сам наращивает силы», кроме того, ему помогают это делать, поставляя значительное количество вооружений, в том числе современное и высокотехнологичное. Кремль наблюдает за этим с большой тревогой, заключил пресс-секретарь президента.

Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

В МИД России также отреагировали на западные публикации о значительном скоплении российских войск на границе с Украиной. Официальный представитель ведомства Мария Захарова посоветовала американской прессе переключить внимание на агрессивные действия не России, а США. Дипломат сочла необоснованными сведения американцев о якобы прогнозируемой на 2022 год и ведущейся Москвой подготовке ко вторжению на территорию Украины.