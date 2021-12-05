В РПЦ указали на пережиток прошлого

Охоту на животных в качестве развлечения следует запретить как пережиток прошлого. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше», — сказал он, уточнив, что допускает необходимость охоты только для регулирования популяции зверей. При этом митрополит указал, что заниматься этим должны егеря, у которых «есть на это право».

Иларион также отметил, что охота является опасным делом. В частности, он рассказал, что когда зверя берут в кольцо, охотники оказываются друг напротив друга и могут выстрелить в товарища.

25 ноября депутаты проголосовали за лишение депутата Госдумы Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре парламентария задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором была обнаружена туша убитого лося. Позже он признался в убийстве животного. Накануне, 2 декабря, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел против Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.