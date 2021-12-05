Глава ВОЗ раскритиковал ограничившие авиасообщение с югом Африки страны

Глава ВОЗ Гебрейесус: разочаровывает, что страны блокируют рейсы из Африки из-за омикрона

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал государства, которые установили ограничения на прямое авиасообщение со странами юга Африки из-за омикрон-штамма COVID-19. Он написал об этом в Twitter.

Глава ВОЗ назвал тревожным тот факт, что в некоторых государствах у прибывающих не признают отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанные в их родных странах.

«По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за омикрон-варианта», — написал Гебрейесус.

Он добавил, что ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения. По его словам, они готовы делиться информацией, включая данные об омикрон-варианте. Такой подход помогает обеспечить «более безопасный мир для всех людей повсюду», заключил Гебрейесус.

Ранее Гебрейесус призвал не «наказывать» страны, обнаружившие у себя омикрон-штамм коронавируса. Вместо этого он посоветовал принимать рациональные и пропорциональные меры для борьбы с распространением инфекции.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.