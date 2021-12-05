В Белоруссии увидели пользу от военного сотрудничества России и Китая

Глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус увидел пользу для республики в сотрудничестве с Россией и Китаем в области военной промышленности. По его мнению, это позволит нивелировать влияние западных санкций на белорусские предприятия отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала ОНТ Пантус выразил мнение о том, что «санкции вводят слабые люди против сильных» и в этих условиях перед Минском стоит задача «доказать всему миру, что мы способны работать в том числе под гнетом этих санкций». «Ну и, конечно же, у нас есть партнеры, такие как Российская Федерация, Китай, вместе с которыми мы организовали работу таким образом, чтобы максимально нивелировать санкции», — сказал Пантус.

Говоря о влиянии санкций на работу предприятий отрасли, Пантус допустил, что в дальнейшем со стороны западных стран последуют новые пакеты санкций. По его словам, Минск относится к санкциям «очень скрупулезно». «Самая главная наша задача – мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы быть лучше», — заявил глава госкомвоенпрома.

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5 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран. По его словам, Минск в ближайшие дни озвучит их после выходных дней. Он добавил, что ответные меры будут «абсолютно адекватные» и «симметричные».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания потребовал от властей страны по-военному и без волокиты заняться выработкой антисанкционных мер.

2 декабря Евросоюз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе принял пятый пакет санкций против Минска. В него попали более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Новые ограничительные меры в отношении Белоруссии также ввели США и Британия.