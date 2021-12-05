Педофил дважды изнасиловал девочку в метро Петербурга

В метро Санкт-Петербурга педофил дважды изнасиловал школьницу. Об этом сообщает Piter.TV

Отец 13-летней девочки обратился в полицию с заявлением, что 30 ноября и 2 декабря неизвестный изнасиловал его дочь на станции «Площадь Александра Невского». Газета «Комсомольская правда», в свою очередь, выяснила, что оба раза преступление совершалось в промежутке с 8 до 10 утра. Девочка призналась родителям только после второго случая.

Стражи порядка составили ориентировку на преступника и начали поиски. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Педофилу может грозить до 10 лет лишения свободы

2 декабря сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга разыскивается мужчина, изнасиловавший 15-летнюю девочку в магазине. За день до этого в полицию обратилась 39-летняя жительница города. Она сообщила, что около 16:50-17:00 в тамбуре продуктового магазина на проспекте Металлистов неизвестный надругался над ее дочерью. На видеозаписи, изъятой полицейскими из магазина, видно, что предполагаемый насильник — седой мужчина в черной куртке и темных брюках. Камеры зафиксировали, что мужчина после покупки продуктов сначала долго рассматривал чек, а затем, заметив школьницу, остановился в тамбуре магазина. Камера зафиксировала, что мужчина зашел за угол вслед за девочкой.