В Петербурге седой педофил надругался над 15-летней школьницей в магазине

В Калининском районе Санкт-Петербурга разыскивается седой мужчина, изнасиловавший 15-летнюю девочку в тамбуре продуктового магазина. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, вечером в среду, 1 декабря, в полицию обратилась 39-летняя жительница города. Она сообщила, что около 16:50-17:00 в тамбуре продуктового магазина на проспекте Металлистов неизвестный надругался над ее 15-летней дочерью.

На видеозаписи, изъятой полицейскими из магазина, видно, что предполагаемый насильник — седой мужчина в черной куртке и темных брюках. Камеры зафиксировали, что мужчина после покупки продуктов сначала долго рассматривал чек, а затем, заметив школьницу, остановился в тамбуре магазина. Камера зафиксировала, что мужчина зашел за угол вслед за девочкой.