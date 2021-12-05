Озвучена неожиданная версия появления омикрон-штамма коронавируса

Первооткрыватель омикрон-штамма: вирус мог передаться от хозяина к его животному и обратно

Омикрон-штамм коронавируса мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от своего хозяина и потом заразило его мутировавшей версией. Такую неожиданную версию появления новой вариации опасного заболевания озвучил первооткрыватель омикрон-штамма, директор Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо (Sikhulile Moyo). Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы все еще пытаемся понять, каким образом так много мутаций коронавируса произошло за столь короткий промежуток времени, — сказал Мойо. — Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, то поймете, что они накапливались с течением времени».

Одна из теорий ученого заключается в том, что омикрон-штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом, в котором вирус жил гораздо дольше, чем это обычно бывает. Другая изучаемая гипотеза сводится к тому, что вирус передался от человека к его домашнему питомцу, относительно быстро адаптировался к новому хозяину, после чего произошло обратное заражение уже сильно мутировавшей версией.

Тем временем стало известно о том, что у страдающих артериальной гипертензией усугубляется быстрое заражение коронавирусом и развивается более тяжелое течение инфекции в организме. Специалисты отметили, что у гипертоников очень много специфических рецепторов, за счет которых поддерживается высокое давление — одновременно с этим их также использует вирус для внедрения в клетку.