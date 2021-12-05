Мужчина выпрыгнул из движущегося самолета и отделался травмой ноги

Американец выпрыгнул из движущегося самолета, повредил ногу, а затем заперся в аэропорту

Американец выпрыгнул из самолета в международном аэропорту Феникс Скай-Харбор в штате Аризона. Самолет двигался к одному из выходов, сообщает CNN.

Мужчина воспользовался люком в хвостовой части воздушного судна, упал на взлетно-посадочную полосу и отделался травмой ноги. Затем он заперся в одном из помещений аэропорта. Пилот сразу же остановил самолет и уведомил авиадиспетчеров.

«Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу, он повредил нижнюю конечность», — уточнил представитель авиакомпании.

Ранее в США пассажир попытался взломать кабину пилота после приземления лайнера, а затем покинул борт через аварийный надувной трап. Пилоты к этому времени успели сообщить о дебошире в авиадиспетчерскую службу.