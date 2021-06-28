Хотевший взломать кабину пилота пассажир убежал из самолета через надувной трап

Пассажир В США попытался взломать кабину пилота после приземления лайнера, а после покинул борт, убежав через аварийный надувной трап. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 25 июня, в аэропорту Лос-Анджелеса. Самолет авиакомпании United Express стоял на взлетно-посадочной полосе около семи часов вечера и готовился к вылету в Солт-Лейк-Сити. Как сообщается, один из пассажиров неожиданно встал со своего места и попытался взломать кабину пилотов — мужчина хотел проникнуть внутрь.

После неудачной попытки он развернул аварийный надувной трап и выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу. Пилоты к этому времени успели сообщить о дебошире в авиадиспетчерскую службу — мужчину сразу же задержали правоохранительные органы. Он был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Рейс вылетел с опозданием в три часа.

Мотивы поступков пассажира не уточняются. Неизвестно также, был ли пассажир заключен под стражу после.

Ранее в июне россиянка оказалась единственным пассажиром рейса из Турции. Как рассказала жительница Екатеринбурга, она с прошлого года живет в Турции, а сейчас решила приехать в родной город. В день вылета из Антальи она почти случайно узнала, что рейс перенесли на два часа раньше назначенного времени, и едва успела прибыть в аэропорт вовремя.