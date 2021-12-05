Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против России в случае агрессии

Бывший президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал страны Запада ввести против России «адские санкции» на случай агрессии против Киева. Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, передает РИА Новости.

По его словам, Запад должен дать понять президенту России Владимиру Путину, что в случае военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Он подчеркнул, что Украине необходимо летальное оборонительное оружие. При этом Порошенко отметил, что для Кремля западным государствам необходимо составить список санкции, которые будут введены в случае наступления.

В то же время бывший глава государства заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время его правления на Украине была создана «одна из самых эффективным и сильных армий на континенте».

Ранее посол США в России Джон Салливан раскрыл способ избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине». Салливан напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о необычном усилении российских военных на границе с Украиной. По его словам, в Вашингтоне считают, что внутри Украины есть дестабилизирующие силы. На этом фоне в США надеются, что насилия на украинской территории можно будет избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие форматы и структуры, такие как «нормандский формат» и Трехсторонняя контактная группа, заявил американский дипломат.

