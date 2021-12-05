Путин включил российскую вакцину от коронавируса в число наиболее эффективных

Данные, получаемые Россией из разных стран, свидетельствуют о высокой эффективности вакцины «Спутник V». Как передает РИА Новости, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Миллионы человек, которые получили прививку, и анализ получаемой информации говорит о том, что российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих последствий», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил надежду на то, что МФКК поспособствует продвижению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире, в том числе на уровне Всемирной организации здравоохранения. По мнению Путина, это откроет двери для более широкого распространения вакцины в мире.

Путин в связи с этим добавил, что новые штаммы коронавируса будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации. Чтобы этого не произошло, необходимо «объединять усилия на международном уровне».

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия разрешила въезд людям, вакцинированным «Спутником V», с 1 января 2022 года. Это государство стало 102 страной, одобрившей российскую вакцину. Саудовскую Аравию смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.