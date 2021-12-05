Саудовская Аравия пустит привитых «Спутником V» россиян

Саудовская Аравия разрешила въезд людям, вакцинированным «Спутником V» с 1 января 2022 года. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

Саудовская Аравия стала 102 государством, одобрившим российскую вакцину. Страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Прежде власти Саудовской Аравии требовали от паломников во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19, зарегистрированной ВОЗ. Организация пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V».

15 ноября Израиль открыл границы для иностранных туристов, привитых «Спутником V», при соблюдении некоторых условий, одним из которых является требование, что они не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19. Однако привитые «Спутником V» туристы должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.