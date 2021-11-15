Израиль открыл границы для привившихся «Спутником V» туристов

Израиль с понедельника, 15 ноября, открывает границы для иностранных туристов, привитых российский вакциной против коронавируса «Спутник V», при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, въехать в страну путешественники смогут при условии, что они привиты и не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19. Однако привитые «Спутником V» туристы должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.

Ранее Минздрав Израиля утвердил порядок въезда в страну иностранных туристов, вакцинированных «Спутником V». Прививка должна быть поставлена не ранее чем за 14 дней до начала путешествия и не позднее шести месяцев на момент его завершения. Кроме того, посещение Израиля разрешается гражданам, которые получили первую дозу препарата «Спутник V» не ранее чем за две недели до начала поездки.

27 октября министр туризма Израиля Константин Развозов назвал дату открытия страны для российских туристов, привитых «Спутником V». По его словам, с 15 ноября помимо сертификата о вакцинации необходимо будет предъявить ПЦР и серологический тест.