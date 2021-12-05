США отложили старт ракеты Atlas V с военным спутником из-за утечки горючего

Старт ракеты-носителя Atlas V со спутником связи Космических сил США перенесли на 6 декабря из-за утечки горючего в наземном хранилище. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу консорциума United Launch Alliance (ULA).

Запуск Atlas V с военным спутником STPSat-6 должен был состояться 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Во время подготовки была выявлена утечка в наземной системе хранения ракетного топлива. Ракета стартует 6 декабря в 04:04 по времени Восточного побережья США (12:04 по Москве).

На военном спутнике STPSat-6, который будет выведен на орбиту ракетой Atlas V, установлены инфракрасные лазеры. Аппарат предназначен для приема и передачи данных с орбиты на Землю.