В Минобороны Украины оценили численность российских военных на границе

Численность российских военных на границе с Украиной оценивается в 94 тысячи человек и может вырасти до 175 тысяч. Такую оценку дал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Эстонскому телевидению. Его слова приводит «Интерфакс».

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«Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы», — заявил Резников.

Министр подтвердил, что украинский парламент осведомлен об этом, а также отметил, что данные разведки СБУ совпадают с данными США.

4 декабря Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что, по данным американских разведывательных служб, Россия планирует вторжение на территорию Украины. По словам собеседника американского издания, Москва намерена разместить на украинской границе 175 тысяч военнослужащих — половина из них уже находится на позициях.

В Кремле в ответ нагнетаемую в западных СМИ «истерику» заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.