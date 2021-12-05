Росгвардейцы спасли детей из горящей школы

Сотрудники Росгвардии во Владикавказе спасли детей из горящей школы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

ЧП произошло 3 декабря. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в учебном заведении, и по тревоге были отправлены две группы. Росгвардейцы сообщили о происшествии в экстренные службы, после чего взяли у рабочих приставную лестницу и организовали эвакуацию детей и учителей из окон второго этажа.

Эвакуация осложнялась сильным задымлением пожарного выхода. До приезда пожарных они смогли вывести часть детей, спасатели МЧС завершили эвакуацию. В результате происшествия никто не пострадал.

В 2019 году сотрудники Росгвардии эвакуировали 40 человек из горящего многоквартирного дома в Пензе. Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о пожаре и выехал на место. Один из бойцов Руслан Байкин рассказал, что к моменту приезда экипажа, крыша и чердачное помещение уже были объяты пламенем. «Меня удивило: ни криков соседей, ни сирены пожарной машины. Полная тишина, и только треск горящего шифера. На улице, во дворе никого не было», — добавил он. Росгвардейцы сразу начали эвакуацию жильцов. Людей приходилось будить, многие не понимали, что происходит. После этого вместе с полицейскими бойцы оцепили территорию возгорания. Никто не пострадал.