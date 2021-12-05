Беглеца из подмосковной психбольницы спустя месяц нашли в Ростовской области

Сбежавшего из подмосковной психбольницы в Чехове заключенного задержали полицейские Ростовской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, беглеца нашли в Аксайском районе региона спустя месяц и один день после того, как ему удалось покинуть лечебное учреждение.

«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области, где по постановлению суда он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления», — сказала Волк.

В итоге беглец был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

33-летний россиянин был осужден за тяжкое преступление. В Чехове он проходил принудительное лечение по постановлению суда. Как сообщали в МВД, у мужчины были несколько заметных примет, в частности, шрамы в районе шеи, угревая сыпь на лице и татуировка «ВОЛК» на пальцах левой руки.