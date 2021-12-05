Польша подтвердила задержание российского судна «Руслана»

Польское Морское управление в городе Гдыня сообщило, что сухогруз «Руслана», задержанный в Балтийском море, стоит на якорной стоянке, передает ТАСС.

Отмечается, что в ночь на 4 декабря судно под российским флагом следовало из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло фарватер и перестало отвечать на вызовы. Экипаж сухогруза также проигнорировал звонки капитана порта.

Из-за угрозы посадки на мель к месту происшествия отправили подразделение Морской поисково-спасательной службы. Когда офицеры пограничной дивизии поднялись на борт, выяснилось, что трое членов экипажа, включая капитана, были пьяны.

Ранее задержание судна прокомментировал генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит сухогруз. Он подтвердил, что экипаж был в нетрезвом состоянии и заявил, что 6 декабря на смену выйдут другие моряки.

Кроме того, гендиректор опроверг информацию, что судно отклонилось от курса. «Они шли на рейд, но немножко проскочили, потом вернулись обратно на рейд», — объяснил он.