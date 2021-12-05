Российское судно «Руслана» задержали из-за нетрезвых членов экипажа

Члены экипажа сухогруза «Руслана», который был задержан пограничниками Польши в Балтийском море, находились в нетрезвом состоянии. Об этом заявил Алексей Суровцев, генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, target="_blank">передают «Известия».

«Да, честно говоря, да, немножко было там остаточное явление. Но это недопустимо, конечно», — сказал он. Суровцев уточнил, что экипаж борта будет заменен из-за случившегося. 6 декабря на смену выйдут другие моряки. По его словам, на борту находились капитан судна, его старший помощник и электромеханик.

Генеральный директор также опроверг информацию, что судно отклонилось от курса. «Они шли на рейд, но немножко проскочили, потом вернулись обратно на рейс», — объяснил он.

Утром 5 декабря пограничная служба Польши задержала российское торговое судно «Руслана» в Балтийском море. Сухогруз перевозил стальные конструкции из литовского города Клайпеда в польский Гданьск. Сообщалось, что в ночь на 5 декабря корабль отклонился от маршрута. Экипаж не отвечал на вызовы служб, а судно чуть не село на мель. По информации пограничников, сухогруз нарушил маршрут, двигаясь близко к берегу.