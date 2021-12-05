Польские пограничники задержали российское судно

Пограничная служба Польши задержала российское торговое судно в Балтийском море. Об этом сообщается в Twitter Польского радио.

По данным РЕН ТВ, речь идет о сухогрузе «Руслана», который перевозил стальные конструкции из литовского города Клайпеда в польский Гданьск.

Уточняется, что в ночь на 5 декабря корабль отклонился от маршрута. Экипаж не отвечал на вызовы служб, а судно чуть не село на мель. По информации пограничников, сухогруз нарушил маршрут, двигаясь близко к берегу.

Сейчас корабль стоит на рейде в Гданьске. Проводится проверка.

4 ноября стало известно о задержании российского судна «Академик Иоффе». На борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Иск, на основании которого задержали судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. По некоторым данным, речь идет о долге перед фрахтователем.