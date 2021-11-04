В Дании задержали российское судно

Власти Дании задержали научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе». Корабль принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского посольства в Копенгагене.

Это произошло еще 1 ноября при бункеровке (заправка судна топливом и моторными маслами) на рейде порта Скаген. «Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», — говорится в сообщении.

В посольства уточнили, что судно плавает под российским флагом и используется в научных целях. «Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», — говорится в сообщении.

О какой именно деятельности идет речь, пока не уточняется. Например, недавно на «Академике Иоффе» проводили исследования глубоководных проходов Антарктической донной воды в северо-восточной части Атлантического океана. Подобные изыскания позволяют делать выводы о перспективах глобального изменения климата. В августе судно ушло в экспедицию, тогда ученые месяц изучали водные массы на шельфе и континентальном склоне Карского моря.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно. Названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно построено в 1988 году. Помимо прочего его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

