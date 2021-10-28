Британия ответит на захват своего судна в Ла-Манше

В Лондоне готовят симметричный ответ французам, задержавшим в ночь на 28 октября британский траулер, который находился в территориальных водах Франции. По мнению Великобритании, действия Парижа не соответствуют международному праву, передает Reuters.

«Меры, которыми угрожает [французское правительство], несовместимы с заключенным Соглашением о торговле и сотрудничестве и со всем международным правом», — заявил министр окружающей среды Соединенного Королевства Джордж Юстис (George Eustice).

Британский министр также отметил, что у задержанного судна были необходимые разрешения. По некоторым данным, лодку могли позже исключить из списка допущенных в территориальные воды стран Европейского союза, но причины этого не ясны Юстису.

Тем временем в Париже крайне недовольны тем, что не все французские рыбаки получили обещанные англичанами разрешения и квоты для промысла в водах Великобритании. Если лицензии не выдадут до 2 ноября, там грозятся ввести санкции, подняв тарифы для британских товаров. Не исключают в Париже и возможность пересмотра условия поставок электроэнергии на остров.

«Рыбная война» началась между Лондоном и Парижем со времен Brexit, когда новый правовой статус Великобритании потребовал изменений условий сотрудничества между странами в Ла-Манше. Особенно острым конфликт стал после введенных в мае Лондоном ограничений на вылов рыбы вокруг острова Джерси, который расположен рядом с берегом Франции. Лицензии на вылов по квотам Лондон выдавал неохотно, что вызвало ответные меры со стороны Парижа. В ночь на 28 октября французские власти конфисковали один из британских траулеров у берегов Нормандии.

