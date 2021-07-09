Великобритания отказалась платить за Brexit

Власти Великобритании отказались платить за Brexit и посчитали, что 47,5 миллиарда евро (56,2 миллиарда долларов), которые Брюссель требует за выход из Евросоюза, это слишком много. Об этом в пятницу заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, его слова со ссылкой на агентство PA приводит ТАСС.

«Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей», — заявил представитель Джонсона. Отдельно он отметил, что в этой сумме не отражена информация о средствах, которые ЕС должен вернуть Соединенному Королевству.

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Со своей стороны британские власти оценивают выплату за выход из ЕС в 35-39 миллиардов фунтов (48-54 миллиарда долларов). Они подчеркивают, что с оценкой Брюсселя не согласны.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года закончился переходный период, во время которого на территории страны действовали все европейские нормы. При этом нередко между сторонами возникают противоречия из-за каких-либо нарушений. Так, в начале мая между Великобританией и Францией едва не вспыхнул конфликт из-за того, что последняя отправила два морских патрульных катера к острову Джерси. Это произошло на фоне конфликта с изменением условий вылова рыбы после Brexit.

Сейчас британская экономика пострадала на фоне глобального дефицита. Согласно последним официальным данным, ВВП страны в мае вырос всего на 0,8 процента вместо прогнозируемых полутора. Одной из причин замедления стал спад в производстве автомобилей, вызванный всеобщим дефицитом компьютерных чипов.