В РАН назвали возможную причину задержания российского судна в Дании

Российское научно-исследовательское судно могли задержать в Дании из-за того, что в прошлом научные корабли «Академик Иоффе» и построенный с ним по одному проекту «Академик Сергей Вавилов» использовали для перевозки и путешествий иностранных туристов. Возможную причину произошедшего инцидента в беседе «Газетой.ру» назвал источник из РАН, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания уточнил, что в прошлом Академик Иоффе использовали в качестве туристического теплохода. «Был заключен договор с турфимой, которая была то ли посредником, то ли организатором туристических поездок. Когда наши законодатели вдруг озаботились работой научных судов на туристов, то запретили использовать суда, как туристические лайнеры», — рассказал он и добавил, что после этого контракт был разорван, а фирма, начавшая продавать билеты, понесла убытки.

Источник указал, что фирма подала иск и его удовлетворили. «Иск, насколько я помню, касался "Вавилова". Но поскольку у собственника несколько судов, решение распространяется на всех них», — объяснил он.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудник. Позднее в российском посольстве уточнили, что иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью. О чем именно может идти речь пока не известно.

«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно. Названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно построено в 1988 году. «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» были построены по совместному проекту. Сейчас «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук.