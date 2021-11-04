В посольстве раскрыли подробности задержания российского судна в Дании

Иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. из-за его предыдущей деятельности. Такие подробности происшествия раскрыли в посольстве РФ в Копенгагене, передает ТАСС.

Атташе российской дипмиссии Мария Сыроватко отметила, что у нее нет информации о судебном заседании.

Ранее в посольстве сообщили, что на борту задержанного судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с ними установлен контакт. Дипломаты отметили, что при необходимости экипажу и исследователям будет оказана консульская помощь. О задержании судна стало известно 4 ноября.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Судно названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно было построено в 1988 году. Помимо прочего его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

