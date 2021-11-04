Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании

На борту задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Так прокомментировали задержание судно в посольстве РФ в Копенгагене, передает РИА Новости.

В диппредставительстве подчеркнули, что с бортом «Академика Иоффе» установлен контакт. Дипломаты отметили, что при необходимости членам экипажа и исследователям будет оказана консульская помощь.

Ранее стало известно, что власти Дании задержали российское судно при заправке топливом и моторными маслами на рейде порта Скаген. «Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», — сказано в сообщении официального Копенгагена.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Судно названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно было построено в 1988 году. Помимо прочего его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.