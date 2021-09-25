Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в Босфоре

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы. Об этом сообщили в береговой охране Турции, передает агентство Anadolu.

По данным властей, речь идет о 128-метровом судне «Русич-10», следовавшем из района Гемлик провинции Бурса в России, и 90-метровом Tahsin İmamoğlu, который направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на Черном море. Столкновение произошло у берегов района Йеникей в Стамбуле.

Предварительно, пострадавших и погибших нет — ущерб был нанесен только самим судам, уточняет ТАСС со ссылкой на береговую охрану.

К месту происшествия направили три катера и 14 буксировочных судов.

12 сентября сообщалось, что на юго-западе Японии сухогруз столкнулся с небольшим судном, которое перевернулось из-за столкновения. Погиб один человек. На судне также находился 12-летний мальчик, его удалось спасти.