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Паром с президентом Эстонии протаранил причал порта

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Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Паром, на борту которого была президент Эстонии Керсти Кальюлайд, протаранил причал порта, сообщает Sputnik Meedia.

По информации портала, паром отчалил из порта Виртсу Пярнуского уезда в среду, 21 июля, в направлении острова Сааремаа. Судно должно было зайти в порт Куйвасту на острове Муху, но при швартовке столкнулся с причалом порта. В результате столкновения пострадал как сам паром, так и причал. Причины происшествия выясняются.

Как сообщил советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ все пассажиры здоровы, в том числе глава государства. «Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения», — добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге судно врезалось в металлическую опору моста. После столкновения все пассажиры оказались в воде, они получили травмы и переломы. Их доставили в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи. В результате происшествия скончался один из пассажиров.

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