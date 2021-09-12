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Один человек погиб при столкновении судов в Японии

Сухогруз столкнулся с небольшим судном у берегов Японии, известно об одном погибшем
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Фото: Alessandro Di Ciommo / Globallookpress.com

Сухогруз столкнулся с небольшим судном у берегов Японии недалеко от города Сасэбо (на юго-западе страны). Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел около 03.30 по местному времени (21.30 мск). В результате столкновения небольшое судно перевернулось. Известно об одном погибшем.

По предварительным данным, на лодке находились еще двое человек, в том числе 12-летний мальчик. Ребенка спасли, сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако еще один человек пока не найден.

Причина столкновения судов устанавливается.

29 июня у берегов острова Бали затонуло судно, перевозившее 50 человек. По предварительным данным, на борту находился 41 пассажир и 15 членов экипажа, а корабль направлялся с острова Ява на Бали. В результате произошедшего погибли шесть туристов, среди них — трое мужчин и три женщины. Еще восемь человек получили ранения.

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