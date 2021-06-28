Украина проверит информацию о пожаре на судне с одесскими моряками у Шри-Ланки

Киев проверит информацию о пожаре на судне MSC MESSINA возле Шри-Ланки, на борту которого могут быть моряки из Одессы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию, сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко.

По данным портала Seafarers Journal, в районе Шри-Ланки загорелось судно MSС MESSINA, в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы. Происшествие случилось 25 июня, с того момента экипаж остается без связи.

В начале июня сообщалось, что Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы из-за тонущего у берегов Шри-Ланки судна, загруженного 25 тоннами азотной кислоты.