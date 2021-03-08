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Загоревшееся в Японском море российское судно отбуксировали в бухту

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Загоревшееся в Японском море российское рыболовецкое судно «Витим» отбуксировали в бухту Тихую. Как сообщает ТАСС со ссылкой на владеющую им компанию «Пасифик Краб».

Членов экипажа доставили во Владивосток. В бухте откачиванием воды должна заняться служба Морспаса.

Утром 6 марта в акватории Японского моря загорелось рыболовное судно «Витим» с 30 российскими моряками на борту. Возгорание произошло в рыбном цеху судна в 12 милях на траверзе острова Аскольд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, спасательное судно начало тушить огонь на «Витиме».

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