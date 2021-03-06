В Японском море загорелось судно с 30 российскими моряками

В акватории Японского моря загорелось рыболовное судно «Витим» с 30 российскими моряками на борту. К настоящему времени все они были эвакуированы с борта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Возгорание произошло в рыбном цеху судна в 12 милях на траверзе острова Аскольд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, спасательное судно начало тушить огонь на «Витиме».

По словам источника агентства, Приморская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности мореплавания. Если нарушения будут найдены, виновных привлекут к ответственности.