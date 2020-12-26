Три человека погибли при пожаре на российском судне

Три моряка погибли и еще четверо человек пострадали при пожаре на российском рыболовном судне «Свеаборг» в порту Лас- Пальмас на острове Гран-Канария. Об этом сообщает газета El Pais.

По данным издания, пожар вспыхнул в машинном отделении траулера в четверг, 24 декабря, когда он находился в доке на ремонте. Причина возгорания неизвестна. Для тушения на место происшествия прибыли девять пожарных машин. Во время тушения были обнаружены тела трех погибших моряков. Еще четверо пострадавших госпитализированы с отравлением продуктами горения. Личности погибших и их гражданство пока не установлены.

Управляющий портом Лас Пальмас Франсиско Трухильо заявил, что моряки не смогут вернуться на корабль, пока полицейские не подготовят отчет о происшествии. Спасатели продолжат работу, когда будут соблюдены все условия безопасности.

18 декабря в семиэтажном частично-административном, частично жилом здании Мосгоргеотреста произошел пожар. Потушить огонь удалось только через 3,5 часа. Для ликвидации возгорания было привлечено свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники. Из здания было эвакуировано более ста человек, жертв и пострадавших нет.